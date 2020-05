Arsenal : David Luiz veut finir sa carrière à Benfica

Avant de rejoindre Chelsea en janvier 2011, David Luiz (33 ans) s'est révélé aux yeux de l'Europe sous les couleurs du Benfica Lisbonne, où il a évolué pendant près de quatre ans. Plus qu'une réputation de joueur solide et technique pour un défenseur central, l'international brésilien (56 sélections, 3 buts) s'est forgé une belle cote de popularité dans les travées de l'Estadio da Luz. L'ex-joueur du PSG, qui évolue à Arsenal depuis l'été dernier, a lui aussi beaucoup apprécié son passage au Portugal. Il s'y verrait d'ailleurs bien y retourner avant de raccrocher les crampons.

«J’ai toujours dit que j’aimerais terminer ma carrière à Benfica, mais je ne sais pas quand. Ce que je sais, c’est que je veux avoir les jambes pour faire partie du projet et que je ne veux pas y aller en étant cramé (physiquement). Pour le moment, j'assume ce défi à Arsenal, et il faut reconnaître que Benfica est bien fourni à mon poste. Mais mon rêve est de pouvoir rejouer à l'Estadio da Luz. Ce sera l’un des jours les plus émouvants de ma vie. Je veux revêtir ce « Manto Sagrado » (surnom du maillot de Benfica) ainsi que mon numéro 23 à Benfica. Pour tout ce que j'y ai connu et ressenti, pour ce que représente Benfica dans ma vie et dans mon histoire, pour tout, Benfica est plus grand que n'importe quel joueur», a ainsi confié David Luiz lors d'un entretien accordé à Benfica TV. Le défenseur central brésilien est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2021.