Cristiano Ronaldo a "vendu" son Ballon d’Or 2013

2008, 2013, 2014, 2016, 2017 : ce sont les années où Cristiano Ronaldo s’est vu remettre le Ballon d’Or au cours de sa carrière. Et si ce trophée prestigieux fait office de Graal suprême pour ce qui est de la performance individuelle, celui remporté par le Portugais en 2013 cache une belle histoire. En effet, l’actuel joueur d’Al-Nassr (Arabie Saoudite) avait décidé de faire don de son Ballon d’Or à une association caritative, chargée de soutenir les enfants atteints de maladies graves.

Un trophée qui avait été vendu 645 000 € aux enchères par la Fondation Make A Wish, au milliardaire israélien Idan Ofer. Le journal anglais The Mirror rapporte néanmoins qu’il s’agit d’une réplique parfaite et que le trophée original est toujours exposé dans le musée de la star portugaise, à Madère. Fait assez amusant : Idan Ofer, acheteur du trophée, avait acquis 32% des parts de l’Atlético de Madrid en 2017, éternel rival du Real Madrid où CR7 a connu ses plus belles heures.

