Frenkie de Jong fait trembler le Barça

Cette saison, tout semble aller pour le mieux au FC Barcelone. L’écurie catalane enchaîne les succès en Liga et en Ligue des Champions. Pourtant, quelque chose tracasse le club blaugrana en coulisses. En effet, Catalunya Radio révèle que les Barcelonais attendent depuis des semaines une réponse de Frenkie de Jong (27 ans) concernant une éventuelle prolongation de son contrat. Mais celle-ci ne vient pas.

Le média ibérique explique que le FCB pense que le Néerlandais les fait attendre dans le but de pouvoir s’en aller libre à la fin de son bail en juin 2026. Bien qu’il soit un élément important aux yeux de son entraîneur Hansi Flick, FDJ a connu quelques problèmes avec sa direction, à laquelle il en veut toujours. En effet, Joan Laporta et ses équipes avaient tenté de forcer son transfert vers Manchester United, il y a quelques saisons. Et il ne l’a toujours pas digéré.