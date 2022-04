Liga : ce dont a besoin le Real Madrid pour être champion cette semaine

Après la défaite du FC Barcelone sur sa pelouse face au Rayo Vallecano dimanche soir (0-1), le Real Madrid pourrait être sacré champion d’Espagne pour la 35e fois de son histoire samedi à domicile face à l’Espanyol Barcelone (16h15).

Avec 15 points d’avance sur le Barça et le FC Séville, les Madrilènes leader de Liga, ne semblent plus pouvoir être rattrapés. Mais pour définitivement valider leur titre ils devront soit gagner ou faire nul face à l’Espanyol samedi et en cas de défaite ils devront compter sur une contre-performance des Blaugranas sur la pelouse de Majorque dimanche.