Polémique du ramadan, choix entre la France ou l’Algérie : le clan d’Amine Gouiri réagit

La polémique du ramadan a été relancée cet après-midi par France Football. Le média affirme que des tensions sont survenues lors du dernier rassemblement de l’équipe de France Espoirs. En clair, certains joueurs auraient annoncé leur volonté de faire le jeûne, mais ils auraient été invités à le décaler.

Un événement qui aurait failli entraîné une grève. Mais ce n’est pas tout, FF a ajouté que Kylian Mbappé serait intervenu pour calmer les choses. Mais le buteur du Paris Saint-Germain a formellement démenti l’information via ses réseaux sociaux. Et maintenant, c’est un autre protagoniste de l’affaire qui a réagi via son entourage.

Gouiri focalisé sur l’Euro Espoirs

Décrit par FF comme «contrarié» par cet incident, Amine Gouiri s’est dit étonné. « Amine n’a jamais revendiqué quoi que ce soit, il n’y a eu aucune tension et encore moins de volonté de faire une grève. Le joueur est surpris de cette information, et encore plus surpris de voir son nom régulièrement associé à ce type de problème », nous a indiqué son entourage.

Enfin, alors que la fin de l’article de FF laisse à penser que cet incident pourrait avoir une incidence sur le choix de Gouiri entre la sélection française ou algérienne, nous pouvons vous indiquer que, selon nos informations, il n’y a pas non plus actuellement de débat au sujet de l’équipe nationale d’Algérie pour lui, qui se concentre uniquement sur l’Euro Espoirs (du 21 juin au 8 juillet).