Un champion du monde argentin a marqué Victor Osimhen

Meilleur buteur de Serie A au terme de son exercice le plus abouti avec Naples la saison dernière (26 buts), Victor Osimhen a littéralement écoeuré les défenses italiennes. Si lui avait déjà déserté la Botte à ce moment-là pour rallier la Premier League, le champion du monde argentin Cristian Romero a visiblement marqué son homologue, qu’il catalogue comme le défenseur le plus coriace auquel il ait dû faire face jusqu’à maintenant.

«Romero, c’était l’adversaire le plus difficile. La première fois que nous nous sommes croisés (lors de la saison 2020-2021), j’ai été impressionné par sa rapidité. J’ai vécu des duels très intenses face à lui, et lui aussi face à moi», a confié l’attaquant nigérian dans un entretien accordé à TV Play. Ces derniers mois, Lionel Messi était allé encore plus loin en qualifiant Romero comme le «meilleur défenseur du monde».