Angleterre : la drôle de demande de Gareth Southgate à ses joueurs

La saison 2022-23 a poussé certains organismes dans leurs retranchements. Avec une Coupe du monde en milieu de saison, la plupart des joueurs ont été mis à rude épreuve et certains ont joué près de 60 matches cette saison. Et alors que les jambes sont lourdes, certains s’apprêtent à jouer, comme chaque fin de saison, avec leur sélection. En Angleterre, les Three Lions ne dérogent pas à la règle et ils affronteront Malte et la Macédoine du Nord respectivement les 16 et 19 juin prochains. Problème, ces deux rencontres se disputeront 19 jours après la dernière journée de Premier League. D’après Sky Sports, c’est une situation que la Fédération anglaise de football craint en raison d’un risque jugé élevé de ne pas pouvoir compter sur certains joueurs tentés de partir en vacances après une saison éprouvante.

C’est à ce moment qu’entre en piste Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. Conscient de ce risque, le technicien de 52 ans va annoncer sa liste ce mercredi soit 23 jours avant la prochaine échéance de ses joueurs. Southgate compte ainsi les avertir rapidement afin qu’ils puissent repousser leurs vacances et disputer ces deux rencontres qu’il juge capitales pour la cohésion d’équipe. Ces matches sont d’autant plus importants pour le natif de Watford qui vise la quête de l’Euro en 2024. Cette demande risque pourtant d’être mal perçue auprès des joueurs comme l’affirme la publication outre-Manche qui a réussi à avoir la réaction d’un responsable de club de l’élite anglaise souhaitant rester anonyme : «C’est une grande demande. S’attendre à ce que les joueurs reportent leurs vacances d’été de trois semaines - ce qui est déjà très court cette année - juste pour qu’ils puissent jouer deux internationaux sans signification que l’Angleterre pourrait gagner confortablement avec leur équipe B.» Southgate parviendra-t-il à faire revenir ces joueurs à la raison ? Réponse ce mercredi dans sa liste.

