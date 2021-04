L1: Niko Kovac lance le sprint final

La suite après cette publicité

«Un sprint final, oui parce qu'il n'y aura plus de trêve. Tous les matches, tous les buts, tous les points vont compter. C'est un sprint final, on entre dedans», a avoué Youssouf Fofana ce jeudi matin en conférence de presse. Le joueur de l'AS Monaco, club qui est actuellement 4ème de L1 et toujours en lice pour remporter le titre, a ensuite ajouté : «personnellement, c'est la première fois que je me retrouve dans cette position. Ce n'est que du bonus pour nous, on est une jeune équipe. 70% des joueurs se retrouvent pour la première fois dans cette position. On va aller chercher ce qu'on peut. On écoute Djibril (Sidibé), Wissam (Ben Yedder) et Cesc (Fabregas) dans cette situation. Pour nous ce n'est que du bonus».

De passage face aux médias après lui, Niko Kovac a aussi évoqué cette fin de saison haletante. «C'est un week-end intéressant, surtout samedi avec des confrontations directes Il reste huit matches et il y a encore beaucoup de points à distribuer. On ne peut pas dire que l'équipe qui perd ce week-end sera hors course (...) Cela dépend, parfois il est préférable d'être devant, d'autre fois d'être chasseur. Pour nous, il faut prendre le plus de points pour être quatrième, ensuite on attaquera pour viser plus haut. Il y a deux situations, on est quatrième avec des équipes qui poussent derrière et nous poussons les équipes devant nous». Chassé et à la fois chasseur, Monaco devra impérativement s'imposer ce week-end face à Metz.