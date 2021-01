Dele Alli veut rejoindre Pochettino à Paris

Il est le renfort souhaité par le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino depuis son arrivée cet hiver. Dele Alli est en difficulté cette saison du côté de Tottenham, titulaire seulement une fois en Premier League pour 4 apparitions au total. Comme l’impression que José Mourinho, qui lui faisait tant confiance lors de son arrivée sur le banc des Spurs, ne compte plus sur lui. L’international anglais serait donc à la recherche d’une porte de sortie pour retrouver du temps de jeu, afin de disputer l’Euro cet été avec les Three Lions. Comme indiqué depuis plusieurs jours, le club le plus enclin à le récupérer est le PSG.

Selon les informations de 90 min, les dirigeants parisiens auraient proposé un prêt avec option d’achat au club londonien, clause qui bloquerait les négociations. Daniel Lévy, le président de Tottenham, ne souhaiterait pas voir son milieu de terrain de 24 ans quitter définitivement la capitale anglaise. Le désir du joueur est de rejoindre l’entraîneur argentin à Paris et de retrouver du temps de jeu sous un coach qu’il apprécie. Un accord pourrait donc être conclu, mais les clauses sont encore à définir. À suivre donc.