Alejandro Grimaldo et Jeremie Frimpong, les armes XXL du Bayer Leverkusen !

Difficile d’imaginer meilleur début de saison pour le Bayer Leverkusen. Leader de Bundesliga avec 34 points (11 victoires et 1 nul) en 12 journées, le club coaché par Xabi Alonso impressionne particulièrement et n’a laissé filer les points que face à son dauphin, le Bayern Munich (2-2). En Ligue Europa c’est tout aussi excellent avec 12 points sur 12 dans un groupe H avec Qarabag, Molde et Hacken. Un départ en fanfare qui trouve son sens dans une attaque de folie (62 buts inscrits) et une défense solide (14 buts concédés) depuis les 18 matches toutes compétitions confondues disputés jusque-là. Si on parle beaucoup du buteur Victor Boniface et de Florian Wirtz, deux autres joueurs du Bayer Leverkusen crèvent l’écran. Il s’agit d’Alejandro Grimaldo et Jeremie Frimpong.

Alejandro Grimaldo, le joli coup du mercato

Arrivé libre de Benfica cet été alors qu’il sortait d’un exercice de grande qualité avec 8 buts et 16 offrandes en 54 matches, Alejandro Grimaldo (28 ans) est reparti sur des bases encore plus impressionnantes avec le Bayer Leverkusen. Une acclimatation express pour l’Espagnol qui a tout du coup de maître sur le mercato. «Je suis en bonne forme. Cela se passe très bien en ce moment. Avec l’aide de l’équipe et de l’entraîneur, tout se passe bien. Je suis là maintenant pour les prochaines années. Je veux montrer mon potentiel et réussir avec le club», a-t-il déclaré aux médias du club allemand. En 18 matches disputés, il compte déjà 9 buts et 6 offrandes, ce qui lui a en outre permis d’enfin faire ses grands débuts en sélection espagnole le 16 novembre dernier.

En Bundesliga, il a d’ailleurs été décisif lors de 9 des 12 matches disputés cette saison. Interrogé par Kicker, le directeur sportif Simon Rolfes s’est satisfait de ce renfort à l’impact immédiat : «avec lui, nous avons fait un grand pas en avant en termes de stabilité, de sécurité dans le jeu de position et de cohérence. Alejandro n’est pas qu’un joueur vertical. Lorsque nous l’avons recruté, il était clair qu’il n’était pas quelqu’un qui évoluait constamment en tête-à-tête sur l’aile gauche, mais plutôt un joueur extrêmement intelligent et confiant avec le ballon. Contrôler le jeu et jouer le jeu qui nous convient en tant qu’équipe et lui en tant que type de joueur.» Sous contrat jusqu’en juin 2027, il a déjà la cote et le Real Madrid fait partie de ses prétendants, lui qui est formé… au Barça.

Jeremie Frimpong a encore passé un cap

Les Merengues sont d’ailleurs aussi sur les traces de son pendant du côté gauche, Jeremie Frimpong. Plus jeune (22 ans) et au club depuis l’hiver 2021 où il est arrivé du Celtic Glasgow moyennant 11 millions d’euros, le joueur formé par Manchester City avait déjà passé un cap l’an dernier. Vite devenu incontournable pour son coach Xabi Alonso (9 buts et 11 offrandes en 48 rencontres), il a confirmé cela et se montre encore plus décisif avec déjà 6 buts et 7 offrandes en 17 matches disputés. Lui aussi a profité de sa bonne passe pour débuter en sélection néerlandaise le 13 octobre dernier. Rapide, remuant et percutant, il offre un profil plus vertical qu’Alejandro Grimaldo qui est davantage un joueur qui va permettre d’initier des combinaisons et de casser des lignes. L’utilisation de ces deux joueurs offre néanmoins une large panoplie au coach Xabi Alonso.

D’ailleurs, le coach espagnol a noté une vraie progression dans son jeu avec un style plus épuré et une efficacité accrue. Apportant toujours verticalement, il se distingue également différemment cette saison : «je vois un Jerry (Jeremie Frimpong, ndlr) plus adulte. Il comprend mieux pourquoi vous faites certaines choses. Il a eu une grande influence la saison dernière. Il a toujours ça, mais avec un jeu légèrement différent, avec moins de transitions et plus de contrôle.» Prolongé il y a quelques semaines jusqu’en juin 2028, Jeremie Frimpong est pleinement investi dans ce projet, où son duo avec Alejandro Grimaldo risque de faire mal encore un long moment. D’ailleurs, les deux hommes sont impliqués sur 26 des 62 buts du Bayer Leverkusen, un chiffre qui donne le tournis. Les adversaires du Bayer Leverkusen sont prévenus, le danger vient des deux côtés.