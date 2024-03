FC Barcelone : Joan Laporta promet l’enfer au Real Madrid avec Kylian Mbappé

Ces dernières années, le Real Madrid semble avoir pris une longueur d’avance dans sa rivalité avec le FC Barcelone. Si le club catalan arrive tout de même à rester dans le coup sportivement (vainqueur de la Liga la saison dernière), au niveau de la structure du club et de l’aspect financier, c’est loin d’être le cas. Le Barça continue de s’enfoncer dans une crise économique et essaye tant bien que mal de rester compétitif avec peu de moyens. Mais dans un football de plus en plus excessif, difficile pour les Blaugranas d’exister et d’être un vrai concurrent au Real Madrid pour attirer les plus grands joueurs de la planète.

De leur côté, les Merengues parviennent toujours à s’en sortir et cet été, ils vont réaliser un nouveau gros coup. Sur le départ du PSG, Kylian Mbappé va s’engager avec le club madrilène. Un renfort XXL aussi bien sportif qu’économique qui confirme aussi que le Real Madrid n’est plus dans la même catégorie que le FC Barcelone qui peine à conserver des joueurs comme Joao Cancelo ou Joao Felix. Et l’arrivée de Kylian Mbappé va encore creuser l’écart sportif qui existe entre les deux équipes. Du moins, pas pour Joan Laporta. Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, le président du Barça a tenu un discours assez pessimiste envers l’international français et le Real Madrid.

Kylian Mbappé un élément perturbateur ?

Le dirigeant espagnol de 61 ans a expliqué ne pas craindre du tout Kylian Mbappé et en a même profité pour essayer de perturber la Casa Blanca. «Est-ce que je suis envieux du Real Madrid pour Mbappé ? Pas du tout, pas du tout. En plus, je ne sais pas s’ils le feront ou non. On verra », a-t-il d’abord lancé avant d’être relancé sur la probabilité que l’attaquant du PSG débarque cet été. «Si j’ai une information ? Non, j’ai de l’intuition. Là, ils ont un problème. Il faut vendre un joueur (si Mbappé arrive), non ? Car ils ne vont pas jouer tous les deux (ndlr : Vinicius) au même endroit et ce sont aussi des joueurs très importants, très chers.»

Et Laporta de continuer. «Et d’ailleurs en parlant de chiffres, c’est certain que cela va causer des problèmes dans le vestiaire. Ce n’est pas un cadeau.» Le président du FC Barcelone s’attend donc à ce que l’arrivée de Kylian Mbappé joue des tours à une équipe madrilène qui sera tout de même sacrément impressionnante sur le papier. Il faudra, bien sûr, réussir à faire cohabiter des stars comme Vinicius Jr, Mbappé ou encore Bellingham mais si c’est bien le cas, le Barça aura probablement du soucis à se faire. Et Joan Laporta semble en être bien conscient…