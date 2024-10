Villarreal : l’incroyable retour au premier plan de Nicolas Pépé

Depuis son départ de Lille à l’été 2019 pour Arsenal, Nicolas Pépé a vu sa carrière se compliquer de plus en plus. Devant assumer un transfert à 80 millions d’euros vers le club du Nord de Londres, l’ailier droit n’a jamais convaincu avec les Gunners et a vu son rôle devenir de plus en plus anecdotique. Parti en prêt à Nice où il a réussi à avoir des bonnes statistiques après un départ assez intéressant, il a mal terminé l’exercice et n’a pas été conservé. Parti librement en Turquie à Trabzonspor la saison dernière, il a également eu quelques statistiques intéressantes, mais n’a pas crevé l’écran (6 buts et 3 offrandes en 23 rencontres). Le voir rebondir dans un club comme Villarreal après un exercice mitigé — où il a tout de même remporté la CAN avec la Côte d’Ivoire — avait donc de quoi surprendre, mais Nicolas Pépé est en train de doucement s’affirmer avec le sous-marin jaune.

Une adaptation en douceur

Pourtant, cela ne s’était pas passé comme prévu au début. Arrivé libre le 4 août dernier au sein du club espagnol, il est arrivé tardivement dans l’équipe et a encore connu une pré-saison tronquée. « Ça fait deux ans que je n’ai pas fait de pré-saison. Et j’en ai besoin pour redevenir le joueur rapide que j’étais auparavant. J’ai vraiment beaucoup appris ces dernières années. Bien sûr, je suis le même joueur. Je vieillis, ce qui est normal, mais je suis toujours le même joueur qu’avant », avait-il souligné dans un entretien pour la BBC. Finalement, il a bien signé en faveur de Villarreal pour deux ans et a vite été conquis par le projet proposé.

« Grâce à mon ami et coéquipier Bailly, que je connaissais en sélection, j’ai pu parler à Marcelino. Il m’a expliqué le projet et m’a donné beaucoup de confiance. Cela m’a convaincu […] J’ai déjà des amis dans le vestiaire qui, je le sais, vont m’aider. Et je veux commencer à apprendre et à améliorer mon espagnol, et cela va m’aider à m’adapter », expliquait-il, confiant à son arrivée. Capable de jouer avant-centre comme ailier droit dans le 4-4-2 de Marcelino, il a eu besoin de temps pour s’illustrer, mais voit son temps de jeu grandir tout doucement et affiche un but et une offrande en huit apparitions.

Marcelino déjà conquis

Si les statistiques ne sont pas encore impressionnantes pour le natif de Mantes-la-Jolie, son impact se fait déjà ressentir. « Il a fait un grand match. Il a sauvé un face-à-face et a marqué un très bon but qui a été refusé pour un millimètre. Il a fait un match très complet. S’il est régulier, il nous donnera beaucoup de joie », lâchait son coach Marcelino après une défaite 5-1 contre le FC Barcelone où il avait pourtant impressionné. Actuellement quatrième de Liga avec 7 points de retard sur le FC Barcelone et 4 sur le Real Madrid, Villarreal a réalisé un début de saison canon si on excepte ce faux-pas et nourrit de fortes ambitions tout comme Nicolas Pépé.

« Il y a l’état physique, mais aussi l’aspect mental. Quand on te donne beaucoup de confiance, ça devient largement plus facile pour n’importe quel joueur. Quand les coéquipiers te font confiance, c’est plus facile de s’exprimer, de bouger. J’essaie d’apprendre la langue rapidement pour m’adapter le plus efficacement possible. Après, sur le terrain, il y a le langage footballistique. Et avec les joueurs de cet effectif, j’arrive à bien les comprendre […] Franchement, je ne suis pas du tout revanchard. J’ai passé la saison 2023-24 en Turquie (Trabzonspor) où je me suis fait un peu oublier. Personnellement, je sais ce que je vaux. Je n’ai pas à cœur de montrer aux autres que Nicolas Pépé est revenu. J’ai à cœur de me montrer à moi-même que je suis capable de performer », confiait-il dans un entretien pour Eurosport en début de mois. Sur le terrain comme en dehors, le joueur à qui on prête une relation avec l’actrice américaine X Teanna Trump, a su relancer sa carrière avec la manière. À lui de confirmer sur la durée au sein du Villarreal de Marcelino.