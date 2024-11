Mercato Naples : ça s’agite pour André-Frank Zambo Anguissa

Découvert lors du G8 talent Cameroun - le meilleur concours de jeune talent en Afrique subsaharienne - André-Frank Zambo Anguissa a lancé sa carrière à l’OM, à Fulham, à Villarreal, avant de se faire un nom du côté du Napoli, remportant notamment le Scudetto saison 2022-23, 33 ans après l’équipe de Diego Maradona. L’international camerounais aux 60 sélections est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. Courtisé par l’AS Monaco qui en avait fait sa priorité pour remplacer Youssouf Fofana parti à l’AC Milan l’été dernier, Zambo Anguissa avait été bloqué par Antonio Conte dès son arrivée à Naples l’été dernier qui l’avait déclaré intransférable. «Kvaratskhelia et Di Lorenzo sont des acteurs clés pour moi. J’ai été clair à ce sujet. J’ai mis un veto absolu à Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa et Kvaratskhelia», avait-il alors expliqué Conte peu de temps après son arrivée au club.

Et le technicien italien, qui caracole avec les Partenopei en tête de la Serie A, ne regrette pas son choix. Avec 1 203 minutes jouées, l’ancien Marseillais est le joueur le plus utilisé par Conte cette saison avec 14 titularisations en 14 apparitions (1 but et 1 passe). Très polyvalent, il est utilisé différemment selon les systèmes en milieu central ou en milieu défensif que ce soit en 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1. D’ailleurs, sa polyvalence est devenue l’une des clefs de domination de son équipe cette saison assurant notamment l’équilibre du Napoli. Statistiquement parlant, le Lion Indomptable impressionne puisqu’il a récupéré un total de 31 ballons, remporté 59 duels dont 12 aériens, il a une moyenne de 87,2 % de passes réussies et a réalisé 608 passes totales sur ses 14 matchs disputés en Italie cette saison.

Pilier de Naples, Zambo Anguissa est en fin de contrat en juin 2025

Interrogé récemment sur l’apport d’Antonio Conte, Zambo Anguissa ne tarissait pas d’éloges sur son entraineur. «En plus du côté sportif, il a un côté humain, il me l’a démontré à plusieurs reprises. Il est proche des joueurs et dit souvent qu’il préfère une vérité qui fait mal plutôt qu’un beau mensonge. J’aime les gens vrais et honnêtes. C’est pourquoi nous nous sentons à l’aise avec lui. Ce n’est pas facile tous les jours, c’est difficile, mais nous pensons que c’est une bénédiction. Depuis son arrivée, il nous a montré qu’il voulait des guerriers, ce que nous n’avons pas. En travaillant non seulement sur l’aspect physique, mais aussi mental, il nous a montré que les joueurs n’avaient pas seulement besoin de tactique, car si vous voulez être un compétiteur de haut niveau, vous devez être prêt à tout. Son équipe aussi est composée de bonnes personnes et de professionnels.»

En fin de contrat en juin 2025, André-Frank Zambo Anguissa, qui à 28 ans est au zénith de sa carrière, dispose d’une option pour prolonger son contrat, tout comme Naples d’ailleurs. Mais contrairement à ce qui se raconte de l’autre côté des Alpes, aucune discussion concrète n’a encore été entamée pour poursuivre l’aventure au-delà de 2025, le joueur et son entourage préférant terminer l’année 2024 avant de songer à l’avenir d’après nos indiscrétions. S’il est particulièrement attaché au Napoli, le Camerounais, qui bénéficiera bientôt du statut d’agent libre, suscite déjà quelques convoitises. Selon nos informations, la Juventus, l’OL et Villarreal ont coché son nom. Bien évidemment, la situation dépendra des envies du joueur comme du club et de leur volonté de prolonger l’aventure au sein de l’actuel leader de Serie A… Réponse dans les prochains mois.