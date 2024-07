Mercato OM : énorme rebondissement pour l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang !

Tout va pour le mieux à l’Olympique de Marseille. Le tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria s’active en coulisse et a réussi à réaliser le gros coup Roberto De Zerbi. Un coach à la renommée internationale qui va permettre au club phocéen de lancer un nouveau projet avec sans doute de nombreux mouvements au sein de son effectif. Il faut dire que tous les joueurs du club sont potentiellement mis sur la liste des transferts en cas de belle offre.

Mais s’il y en a un sur qui le club phocéen compte, c’est bien Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais, meilleur joueur de l’OM l’an passé, est actuellement en vacances et avait assuré avant celles-ci qu’il continuait l’aventure à l’OM : «pour la saison prochaine ? Il faudra du travail, énormément de travail. Si ce sera avec moi ? Oui, je suis là». Néanmoins en coulisse, la vérité est un peu plus compliquée. Si son entourage nous a confié qu’il ne pensait pas encore à son avenir et qu’il profitait pour le moment de ses congés pour être prêt pour la reprise, Aubameyang pourrait, contre toute attente, quitter la cité phocéenne cet été.

L’OM demande à Pierre-Emerick Aubameyang de clarifier ses intentions

Selon nos informations, l’Arabie Saoudite, qui frappe à la porte de PEA depuis 4 ans maintenant, a visiblement trouvé le moyen de retenir toute son attention. S’il n’y a pour l’instant aucune offre formulée de la part d’Al-Shabab au club champion d’Europe 1993, la formation saoudienne est vraiment intéressée à l’idée de recruter la star gabonaise, qui a déjà reçu de son côté une proposition du club saoudien. Une offensive qui est arrivée aux oreilles du board marseillais, qui n’apprécie guère cette soudaine volte-face. Ce dernier s’inquiète très clairement d’un possible départ d’Aubameyang, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour Roberto De Zerbi à quelques jours de la reprise de l’entrainement.

À en croire une source marseillaise, l’OM, qui n’est rappelons-le pas vendeur, attend désormais une clarification de la part du joueur concernant son avenir. Il faut dire qu’après une année réussie dans la cité phocéenne avec 17 buts et 8 passes décisives en 34 matches de Ligue 1, le meilleur buteur marseillais risque d’être très difficile à remplacer. Ce dernier a donc les cartes en main. Reste à présent pour lui à dévoiler son jeu.