Bordeaux : un club de L1 veut récupérer Mexer

Après Mbaye Niang parti à l'AJ Auxerre, un autre gros salaire des Girondins pourrait quitter dans les prochains jours Bordeaux. Le défenseur mozambicain Mexer est sur le départ. Sans doute laissé libre par le club au scapulaire (quelques détails sont encore à régler), l'ancien Rennais dispose de plusieurs opportunités.

La suite après cette publicité

Si la piste menant à Estoril est sérieuse, le joueur est parti visiter les installations du club portugais, rien n'est encore bouclé. Le défenseur des Girondins donne actuellement sa priorité au FC Zurich et attend également la proposition d'un club de Ligue 1 qui réfléchit actuellement à faire une offre et prendre sa décision finale en fin de semaine. Quelle que soit la décision du joueur, il s'agira d'une bonne nouvelle pour Bordeaux qui se délestera d'un salaire de plus de 130 000 € par mois.