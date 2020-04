Édouard Philippe pourrait repousser la reprise du foot en France !

Mais quand va bien pouvoir reprendre le football ? Certains plans sont déjà actifs en Europe. En Allemagne, les joueurs ont déjà recommencé à s'entraîner, en Italie cela ne devrait pas tarder, quand l'Angleterre et la France commencent aussi à réfléchir pour s'y prendre bien et respecter les mesures sanitaires. Le 11 mai prochain, un déconfinement devrait avoir lieu dans l'Hexagone, sans que l'on sache réellement comment cela se déroulera. Ainsi, ce mardi, le Premier ministre français, Édouard Philippe, va présenter ce plan de déconfinement devant l'Assemblée nationale à 15h. Cette présentation sera suivie d'un débat puis d'un vote des députés pour l'approuver ou la rejeter.

Qu'est-ce que vient faire le sport dans tout cela, me direz-vous ? Selon les informations du Parisien ce mardi, le chef du gouvernement pourrait avoir une petite phrase concernant le sport. Ainsi, il pourrait expliquer que toutes les manifestations sportives, même à huis clos, seraient interdites jusqu'au mois d'août. La reprise prévue par la Ligue de football professionnel (LFP) au 17 juin maximum aurait donc, c'est peu de le dire, du plomb dans l'aile. Le quotidien précise que ce lundi c'est cette tendance qui prévalait, mais que rien n'était définitivement arrêté. Par conséquent, si Édouard Philippe annonce bien cela, il faudra refaire un plan de reprise et réfléchir à un nouveau calendrier.

Vers une fin de saison entre septembre et décembre ?

Dans la même situation, les Pays-Bas ont décidé de terminer le championnat comme cela, sans champion, aucune montée et aucune relégation, le classement étant figé pour les qualifications européennes. Une décision que pourrait prendre la LFP aussi. Mais il se pourrait aussi qu'on finisse les championnats (Ligue 1 et Ligue 2) plus tard. Toujours selon Le Parisien, la proposition de Jean-Michel Aulas (Olympique Lyonnais) et de Jean-Pierre Rivère (OGC Nice) de terminer l'édition 2019-2020 des championnats hexagonaux entre septembre et décembre pourrait revenir sur la table, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), n'y serait pas défavorable.

Le 27 mai prochain, le comité exécutif de l'Union européenne des associations de football (UEFA) devrait indiquer la marche à suivre pour la reprise des coupes d'Europe (Ligue des Champions et Ligue Europa) avec une finale de la C1 toujours prévue le 29 août. Dans la foulée, L'Équipe a confirmé la tendance de la décision du gouvernement français et évoque aussi le besoin de trouver des fonds pour les écuries hexagonales si le championnat ne reprenait pas, comme prévu, le 17 juin prochain. Un nouveau casse-tête arrive pour l'Hexagone.