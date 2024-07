Les ligues européennes déposent plainte contre la FIFA

Critiquée pour surcharger le calendrier et ne pas laisser assez de repos aux joueurs, la FIFA a publié un communiqué pour répondre aux critiques des Ligues européennes, en précisant que son calendrier «est le seul instrument garantissant que le football international peut continuer à survivre, coexister et prospérer aux côtés du football de clubs national et continental». Mais dans le même temps, les ligues européennes et la FIFPRO ont également publié un communiqué cinglant contre l’instance du foot mondial.

La FIFPRO Europe et les ligues européennes «vont déposer une plainte conjointe auprès de la Commission européenne contre la FIFA concernant le calendrier des matchs. La plainte expliquera que la conduite de la FIFA viole le droit de la concurrence de l’Union européenne. L’action en justice est la seule voie restante pour protéger le bien-être des joueurs, les ligues nationales et la gouvernance future (…) Le calendrier des matches internationaux est désormais saturé et ne peut plus être maintenu en activité pour les ligues nationales, tout en représentant un risque pour la santé des joueurs. Les décisions prises par la FIFA ces dernières années ont favorisé ses propres compétitions et ses intérêts commerciaux, négligé ses responsabilités en tant qu’instance dirigeante et porté préjudice aux intérêts économiques des ligues nationales et au bien-être des joueurs», précise le communiqué. La FIFA est sous pression.