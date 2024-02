Ligue des Champions : les avis très forts de la presse espagnole sur le PSG

L’Espagne a l’habitude de suivre de très près les prestations du Paris Saint-Germain. Principalement à cause de Kylian Mbappé, ou à cause de joueurs comme Sergio Ramos ou Lionel Messi quand ils défendaient les couleurs parisiennes. Mais samedi soir face à Lille (3-1), ce n’était pas pour scruter la performance du Bondynois, absent, que les Espagnols ont suivi le match des hommes de Luis Enrique. C’était pour les jauger avant ce match de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Si les Basques se sont inclinés face à Osasuna, les Parisiens eux ont rendu une belle copie.

« Une simple formalité. C’est comme ça que le PSG a réglé ce match face à Lille malgré un rival de bonne envergure dans le championnat de France. Victoire confortable sans avoir besoin de faire appel à Mbappé », peut-on lire dans le quotidien Marca par exemple, où on sent clairement qu’il y a une certaine peur de ce Paris Saint-Germain. De l’autre côté des Pyrénées, les analyses sont unanimes : le PSG est largement favori, et il n’y a pas que le Bondynois qui fait peur et qui est présenté comme un gros danger pour la défense basque.

La supériorité du PSG choque l’Espagne

Ousmane Dembélé, bien connu par les fans de Liga, est régulièrement mentionné comme un danger potentiel pour l’écurie d’Imanol Alguacil. Les Espagnols ont aussi découvert un Bradley Barcola qui était jusqu’ici assez méconnu. Ce qui fait aussi beaucoup parler la presse espagnole, c’est la supériorité écrasante des Parisiens en Ligue 1. « Le PSG a eu du mal à lancer son match, comme si celui de mercredi face à la Real Sociedad était déjà dans la tête des joueurs », explique le quotidien AS qui évoque « une supériorité titanique du PSG en Ligue 1 même sans Mbappé ».

« Le PSG se promène face à Lille sans Mbappé et en pensant déjà à la Real Sociedad. La supériorité du PSG en Ligue 1 commence à être insultante », y va de son côté Mundo Deportivo. Autant dire que les deux formations arrivent à ce match sur des dynamiques bien différentes, et clairement, le PSG fait trembler les fans de la Real Sociedad et les observateurs du football espagnol de façon générale.