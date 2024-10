LdN : les Bleus s’imposent sans convaincre en Belgique

Victorieuse d’Israël lors de la troisième journée de Ligue des Nations (4-1), l’équipe de France se déplaçait en Belgique en étant deuxième de son groupe et avait l’occasion de prendre le large pour se qualifier en phase finale de Ligue des Nations. Évidemment sans Mbappé et dans un 4-3-3 remanié, Didier Deschamps alignait Maignan dans les cages, Konate et Saliba en charnière centrale, Koné, Tchouaméni et Guendouzi au milieu, et Dembélé, Kolo Muani ainsi que Barcola pour un trio offensif parisien.

La suite après cette publicité

Mais rapidement dans le match, De Ketelaere, Trossard, Doku et Openda faisaient beaucoup de mal à la défense tricolore. Bien trouvé par Tielemans, Openda causait une première frayeur à Maignan, mais ne cadrait pas (13e). Peu après, Trossard voyait le portier de l’AC Milan stoppait sa tentative (19e). Et après une erreur d’alignement de la défense française, Openda se faisait faucher par Saliba et provoquait le penalty… heureusement pour les Bleus, manqué par Tielemans (22e). Les occasions belges pleuvaient (27e, 30e), mais contre le cours du jeu, Barcola obtenait un penalty et les Bleus ouvraient le score grâce à la transformation de Kolo Muani (1-0, 35e).

Randal Kolo Muani a assuré

Et alors que les Bleus se montrait enfin intéressant dans le jeu, cela n’a pas duré longtemps puisque, avant la mi-temps, Openda, couvert par Saliba, égalisait d’une belle tête pour les Diables Rouges (1-1, 45e+4). Tout était à refaire à la pause pour les Français. Dembélé manquait d’ailleurs une grosse occasion (52e) et les Bleus ne parvenaient plus à créer du danger, Manu Koné pensait ouvrir son compteur en Bleus, mais une main de Kolo Muani le privait du but (59e).

La suite après cette publicité

Mais quelques instants plus tard, à la réception d’un bon centre de Digne, Kolo Muani plaçait une tête pour s’offrir le doublé avec l’aide d’une erreur de main de Casteels (2-1, 62e). Le plus dur était fait, mais les Bleus se compliquaient la tâche après l’exclusion de Tchouaméni, qui écopait d’un nouveau carton jaune (76e). Et après une dernière frayeur sauvée par Maignan (90e+4), la France termine sur une nouvelle victoire et se place à la deuxième place du groupe, avec un point de moins que l’Italie.