Real Madrid : Endrick a été marqué par… Luis Suarez

Il est attendu avec beaucoup d’impatience au Real Madrid. Seulement âgé de 17 ans, Endrick est déjà une star internationale alors qu’il rejoindra officiellement les Merengues en juillet prochain. Champion du Brésil avec Palmeiras, l’attaquant de poche fait la tournée des médias depuis plusieurs semaines. Des interventions médiatiques scrutées et très souvent intéressantes qui renforcent la hype qui entoure son arrivée prochaine sur le Vieux Continent. Ce dimanche, le natif de Taguatinga était d’ailleurs au centre d’une grande interview parue dans les colonnes de Marca.

Alors qu’il avait fait un appel du pied à Kylian Mbappé il y a quelques semaines, Endrick a aujourd’hui déclaré sa flamme à Karim Benzema. Une admiration pour la légende du Real Madrid qui n’empêche pas le jeune attaquant d’être également un grand fan de Luis Suarez comme il l’a confié au micro du média ibérique : «j’ai vu beaucoup de matchs avec Barcelone. Je me souviens d’un but contre le PSG après avoir battu Thiago Silva et David Luiz. J’ai beaucoup appris de lui et il a beaucoup apporté au football brésilien.» Le nouveau buteur de l’Inter Miami devrait apprécier alors qu’il confiait récemment qu’il aurait aimé voir Endrick évoluer sous les couleurs du Barça plutôt que celles de la Maison Blanche.