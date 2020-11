LOSC : un proche de Luis Campos s'en va

Depuis plusieurs semaines, la rumeur enfle sur un futur départ du LOSC de Luis Campos. Conseiller du président Gérard Lopez, le principal protagoniste s'apprête à quitter le club nordiste dans les prochains jours. Preuve que la tension demeure palpable en interne sur le sujet, un proche de Campos a choisi de rendre son tablier.

Selon les informations de RMC Sport, Olivier Gagne coordinateur sportif depuis un peu plus d'un an, a décidé de stopper sa collaboration avec les Dogues. Son départ matérialise encore un peu plus les multiples divergences d'opinions entre Luis Campos et le directeur général Marc Ingla. Olivier Gagne travaillait étroitement avec le dirigeant portugais. Son départ va sûrement provoquer des dommages collatéraux à Lille...