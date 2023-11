Mercato : Amadou Diawara, la bonne pioche de l’hiver ?

Comme le dit l’adage, tout va très vite dans le football. Amadou Diawara peut clairement en témoigner lui qui était côté à 23 M€ durant l’été 2020. Né à Conakry en Guinée, ce puissant milieu défensif n’a eu besoin que d’une saison à Bologne en 2015-2016 pour impressionner l’Italie. Alors qu’il n’était âgé que de 18 ans, Diawara avait alors rayonné par son importance et ses prédispositions défensives qui lui avaient permis de disputer 35 matches cette saison-là. Et alors que tous les cadors de Serie A faisaient les yeux doux à ce diamant brut, ce dernier a décidé d’aller poursuivre sa progression au Napoli qui n’a pas hésité à mettre 14,5 millions d’euros sur la table pour l’attirer.

Après une saison d’adaptation encourageante, le droitier ne s’est pas imposé comme un titulaire aux yeux des différents entraîneurs napolitains de l’époque. Et après 74 rencontres sous les couleurs des Partenopei, Amadou Diawara, qui jouissait encore d’une belle cote aux yeux des clubs transalpins, a décidé de changer d’air en rejoignant l’AS Rome contre 21 millions d’euros à l’été 2019. A la recherche d’une sentinelle de haut niveau suite au départ de la légende Daniele De Rossi, les Giallorossi avaient alors décidé de miser sur le natif de Conakry. Finalement remplaçant, ce dernier a également été gêné par la pandémie et une vilaine blessure au ménisque qui ont tronqué ses débuts avec la Louve. Pas considéré comme un titulaire aux yeux de Paulo Fonseca ni pour ceux de José Mourinho au cours de ses deux autres saisons, Diawara a encore décidé de se relancer à l’été 2022 en rejoignant la Belgique et Anderlecht.

Un départ cet hiver est désiré, plusieurs équipes déjà sur le coup

Et après une première saison où il est doucement monté en température, le joueur de 26 ans est aujourd’hui un joueur de rotation, bien loin de ses ambitions. Alors qu’il avait fait part de ses velléités de départ à ses dirigeants cet été, cette démarche n’a pas été du goût des dirigeants belges. Et alors qu’aucune porte de sortie intéressante ne lui a été trouvé en août, Amadou Diawara est aujourd’hui utilisé avec parcimonie (11 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison) alors qu’il semble avoir les armes pour s’imposer dans l’entrejeu des pensionnaires du Lotto Park. Puissant dans les duels, doté d’une très belle relance et assez complet sur le terrain, Diawara reste un cadre de la sélection guinéenne (32 sélections) avec qui il devrait jouer un rôle important lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

Lassé de ne pouvoir donner sa pleine mesure en Belgique, sa situation est désormais claire : le joueur veut trouver une porte de sortie pour cet hiver. Plus en odeur de sainteté chez les Mauve et Blanc, Diawara cherche la bonne porte de sortie. Sondé par Trabzonspor et observé par l’OL cet été, le joueur a reçu pas mal de demandes en Italie en fin de mercato et Lecce s’était montré insistant. Selon nos informations, un transfert vers la Bundesliga ou la Premier League intéresse Diawara qui ne ferme pas la porte à une arrivée en France. Sous contrat jusqu’en juin 2025, la sentinelle est actuellement évaluée à 2 M€. Relativement jeune et désireux de se relancer, il pourrait alors représenter une belle pioche hivernale à un moindre coût pour plusieurs escouades de Ligue 1 qui souhaiteraient étoffer leur entrejeu…