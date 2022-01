Arsenal ne veut plus de Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Le torchon brûle entre Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) et Arsenal. Écarté du groupe professionnel lors des 6 derniers matchs par Mikel Arteta et la direction du club londonien, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne a même eu l'autorisation de quitter les Gunners plus tôt afin de préparer au mieux la CAN avec le Gabon. Signe que la situation du capitaine déchu pour ses écarts disciplinaires est plus que délicate du côté de l'Emirates Stadium.

Selon les informations de Sky Sports, Arsenal ne retiendra d'ailleurs pas son numéro 14 en cas d'offre jugée convenable aux yeux du board des Canonniers. Mikel Arteta pourrait alors asseoir un peu plus son autorité sur un groupe qu'il est train de façonner à sa manière grâce une recette qui semble fonctionner. Il y a eu certes une cette défaite cruelle dans le temps additionnel contre Manchester City mais Arsenal occupe la 4e place de Premier League grâce à une récente série de 4 succès consécutifs. Et sans avoir besoin d'Aubameyang.

Aubameyang a un bon de sortie

Un départ permettrait également aux Gunners de récupérer de l'argent frais en vue de financer l'opération Vlahovic, et de s'économiser un énorme salaire. Depuis sa prolongation, le Gabonais touche en effet 350 000 livres par semaine (environ 420 000 euros), alors que son contrat court jusqu'en 2023. Autrement dit, dans un an tout rond, il sera libre de s'engager où bon lui semble pour le début de saison 2023/2024. Quoi qu'il en soit, il aurait fallu trouver une solution dès l'été prochain. Un départ cet hiver réglerait déjà un problème qu'il faudra de toute manière résoudre.

Encore faut-il trouver une porte de sortie à celui qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il a prolongé. Newcastle est très intéressé par l'homme aux célébrations masquées et pourrait bien profiter de la situation pour bondir sur l'affaire. Sky Sports évoque aussi une piste menant à la Juventus, la Vieille Dame étant sur le point de séparer d'Alvaro Morata, en partance pour le Barça. L'avenir nous dira ce qu'il en est dans cette histoire mais d'ores et déjà, entre l'affaire Aubameyang et les fins de contrats de Lacazette et Nketiah, Arsenal s'apprête à changer complètement de ligne offensive dans les prochains mois.