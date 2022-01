Newcastle passe à l'offensive pour Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

En pleine galère avec Arsenal, où il a été déchu du statut de capitaine et où il est écarté du groupe professionnel, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) va pouvoir se donner une bonne bouffée d'air frais en participant à la CAN 2021, au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, avec son pays, le Gabon. Une situation sportive délicate pour l'international gabonais (71 sélections, 29 buts) qui n'a plus participé à une rencontre avec les Gunners depuis le 6 décembre dernier (défaite 2-1 contre Everton). Pourtant, en ce début de mercato hivernal, certaines écuries restent à l'affût concernant le natif de Laval. C'est notamment le cas de Newcastle qui aurait d'ores et déjà sondé la formation dirigée par Mikel Arteta selon le Mirror.

Dix-neuvièmes de Premier League, les Magpies sont actuellement à deux points de Watford, premier non-relégable. Un bilan comptable critique qui pousse forcément les nouveaux propriétaires du club à se positionner lors de cette fenêtre de transferts. Dans cette optique, les Geordies aimeraient profiter de la situation délicate de Pierre-Emerick Aubameyang et ont ainsi contacté Arsenal. Pour eux, l'idée serait d'obtenir le prêt de la star gabonaise jusqu'à la fin de la saison, en incluant également une option afin de rendre le transfert définitif. Toujours selon le Mirror, la transaction estivale pourrait alors s'élever à 20 millions de livres.

Pierre-Emerick Aubameyang tenté par le pari Newcastle ?

Alors que les jours de l'attaquant de 32 ans à Arsenal semblent comptés, NUFC pourrait ainsi profiter de l'occasion pour s'offrir sa première recrue de marque depuis l'arrivée des Saoudiens à la tête du club. D'ailleurs, si beaucoup considèrent la fenêtre de transfert de janvier comme cruciale pour les chances de Newcastle de survivre à la descente, la potentielle arrivée du numéro 14 des Gunners pourrait venir renforcer un secteur offensif des Toons plus que défaillant (19 buts marqués en 19 journées de Premier League), qui plus après les récentes blessures de Callum Wilson et Allan Saint-Maximin face à Manchester United. Interrogé dernièrement sur les possibles arrivées, Eddie Howe, le coach des Magpies, s'est lui montré très prudent, préférant se concentrer sur le groupe dont il dispose actuellement.

«Attendez et voyez, je ne peux pas vous donner de promesses à ce sujet pour le moment. Comme je l'ai déjà dit, il y a des gens au-dessus de moi qui travaillent et qui examinent la question. Je me concentre sur l'équipe. Il y a beaucoup de matchs à venir et c'est là qu'il faut se concentrer. Le mois de janvier, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, est notoirement difficile à prévoir et avoir un plan clair en ce moment est encore pratiquement impossible parce qu'il y a des rebondissements à venir. Le groupe de joueurs que nous avons ici est ma principale préoccupation, l'a été et le sera encore, car comme vous le dites, tirer le meilleur de chacun de ces joueurs est la clé de notre maintien». Une chose est sûre, l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Newcastle constituerait un sacré premier coup sur ce mercato hivernal. Reste désormais à savoir si le Gabonais serait enclin à accepter une telle proposition...