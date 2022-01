Arsenal dégaine une offre de 70 M€ pour Dusan Vlahovic

La suite après cette publicité

Qui parviendra à s’attacher les services de Dusan Vlahovic ? A 21 ans, l’attaquant serbe de la Fiorentina a mis un grand nombre des meilleures écuries européennes à ses pieds grâce à son incroyable efficacité en Serie A depuis la saison dernière (37 buts inscrits en 56 matches de championnat). Mais malheureusement pour la Viola, son contrat prend fin en juin 2023 et une prolongation est presque à oublier.

Dès lors, malgré l’importance de Vlahovic dans la nouvelle équipe de Jonathan Ikoné, les dirigeants florentins n’ont qu’une idée en tête : trouver un club capable de casser sa tirelire, et si l’affaire peut se régler en janvier, tant mieux. Annoncé très proche de la Juventus ou désigné comme plan B du Barça en cas d’échec dans le dossier Haaland, Vlahovic ne manque pas de courtisans.

Arsenal veut doubler tout le monde

Toujours aussi évasif lorsqu’il est interrogé sur son avenir, le joueur sait également qu’il a un intérêt à patienter jusqu’en juin prochain. Sportivement, il peut encore aider la Fio à décrocher un billet pour l’Europe. Financièrement, il se trouvera au cœur d’une lutte intense à un an de la fin de son bail et sera donc plus que jamais en position de force pour négocier un juteux contrat.

Mais la Gazzetta dello Sport annonce ce matin qu’Arsenal pourrait mettre un terme à ce feuilleton dès ce mois-ci. Les Gunners ont en effet soumis une proposition alléchante : un transfert de 55 M€ (payable en plusieurs fois) plus le transfert définitif de Lucas Torreira. En tout, c’est un package estimé à 70 M€. Une offre qui est, pour le moment, la plus haute reçue par la Viola. La dernière étant les 50 M€ proposés par la Juventus.