Paulo Fonseca a des touches en Liga

Libre depuis la fin de son aventure sur le banc de l'AS Roma, Paulo Fonseca trépigne d'impatience à l'idée de retrouver un banc. Cité en Angleterre il y a quelques mois, du côté de Tottenham ou Everton, le technicien portugais, passé notamment par le FC Porto, Braga et le Shakhtar Donetsk, dispose de quelques options en Espagne pour cet été.

Selon nos informations, 3-4 clubs de LaLiga, qui préparent du changement sur leurs bancs, l'ont placé sur leur short-list et certains d'entre eux ont même déjà commencé à échanger avec ses représentants et lui au sujet des conditions demandées. À noter qu'une écurie de Bundesliga s'est elle aussi manifestée, sans aller beaucoup plus loin pour le moment.