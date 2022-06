Les villes hôtes de la Coupe du Monde 2026 dévoilées

Après avoir remporté l'organisation de la Coupe du Monde 2026 aux dépens du Maroc, le trio Canada/Etats-Unis/Mexique a dévoilé ce jeudi la liste des villes qui recevront la première édition d'un Mondial à 48 équipes. Parmi les 16 choisies, 11 sont dans le pays de l'Oncle Sam.

La suite après cette publicité

En effet, à part Vancouver et Toronto au Canada et le trident Mexico-Guadalajara-Monterrey, on y retrouve New York, Los Angeles, San Francisco, Houston, Dallas, Philadelphie, Kansas City, Atlanta, Boston, Miami et Seattle. Soit une seule capitale organisatrice sur les trois nations.