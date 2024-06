Un club de Liga étudie la possibilité d’un prêt d’Arda Güler

Auteur d’une saison pleine avec Getafe, Mason Greenwood ne poursuivra pas l’aventure en Espagne et s’apprête à rebrousser chemin. Mais une fois de retour à Manchester United, l’attaquant anglais devrait néanmoins être vendu par le club mancunien, qui espère récupérer au minimum 40 M€ dans l’affaire. Un montant néanmoins bien trop conséquent pour les finances de Getafe qui étudie actuellement de nouvelles pistes de l’autre côté des Pyrénées en vue de pallier le départ de Mason Greenwood.

La suite après cette publicité

Dans cette perspective, As nous informe ce mercredi que le club basé dans la banlieue de Madrid aurait des vues sur Arda Güler. Le média espagnol précise que le président des Azulones, Angel Torres, devrait rencontrer le directeur général du Real Madrid, José Angel Sanchez, et lui murmurer l’idée à l’oreille cet été. Si Arda Güler a profité des opportunités offertes par son entraîneur Carlo Ancelotti pour grappiller du temps de jeu en fin de saison après une première partie d’exercice plombée par les blessures, l’international turc n’est pas promis à un statut de titulaire la saison prochaine. Néanmoins, l’ailier droit de 19 ans a bien l’intention de s’imposer malgré une concurrence féroce sur le front de l’attaque madrilène, renforcée par l’arrivée de Kylian Mbappé. De plus, l’ex-prodige du Fenerbahçe semble avoir convaincu le Real Madrid de le conserver. Mais quand on sait qu’un jeune joueur a besoin de jouer pour acquérir de l’expérience, tout reste envisageable et la possibilité qu’il fasse l’objet d’un prêt n’est pas à exclure.