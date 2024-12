Ligue 1 : Montpellier arrache le nul face au LOSC au terme d’un match fou

Depuis le début de saison, le LOSC a le goût des victoires qui font vibrer. Ce dimanche, en déplacement à la Mosson, les Dogues avaient besoin d’une victoire pour rester au contact du peloton de tête en Ligue 1 face à la lanterne rouge Montpellier. Et comme souvent lors de cette cuvée qui est très bien partie, les Nordistes s’en sont remis à Jonathan David. Après un début de match assez terne où seule l’étincelle de Téji Savanier a fait passer des frissons à l’écrin local (41e), le buteur canadien a ouvert le score juste avant la pause en convertissant un penalty logique après une faute de Jordan Ferri (0-1, 42e). Pour autant, la réaction montpelliéraine ne s’est pas fait attendre et est intervenue dans la foulée. Sur un corner de Savanier, Issiaga Sylla a surgi de nulle part pour catapulter le ballon au fond des filets (1-1, 45+2e). Au retour des vestiaires, bis repetita pour le LOSC.

Après un accrochage de Joris Chotard dans sa surface, Jonathan David ne se faisait pas prier pour ajuster une deuxième fois Benjamin Lecomte sur penalty (1-2, 54e). Mais alors que l’on se dirigeait vers une nouvelle victoire lilloise, les hommes de Bruno Génésio ont été rejoints en toute fin de match. Dans la surface, Arnaud Nordin a profité d’une action confuse pour tromper la vigilance de Lucas Chevalier (2-2). Après une fin de match tendue avec une bagarre générale, le MHSC a fini à dix avec l’expulsion de Tanguy Coulibaly, qui a tiré sur le coach lillois. Présent sur le banc et impliqué dans l’échauffourée, Mitchell Bakker a également écopé d’un carton rouge. Ce nul est donc un coup dur pour le LOSC qui perd deux points précieux et peut voir Lyon et Nice revenir à sa portée en cas de victoire cet après-midi. De son côté, Montpellier peut savourer cette belle opération qui lui permet de se rapprocher toujours plus de ses adversaires dans la course au maintien. Le MHSC reste néanmoins bon dernier.