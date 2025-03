Ligue des Champions : réduit à 10, le FC Barcelone s’impose face à Benfica, le Bayern Munich détruit Leverkusen !

La fin des huitièmes de finale aller de cette Ligue des Champions 2024/2025 se tenaient ce mercredi soir et offraient notamment un match entre Benfica et le FC Barcelone. Deux équipes qui s’étaient quittées sur un spectaculaire 5-4 pour les Blaugranas lors de la phase de poules. À domicile, les Aguias s’articulaient en 4-3-3 avec une solide défense composée de Tomas Araujo, Antonio Silva, Nicolas Otamendi et Alvaro Carreras. Devant, Vangelis Pavlidis était épaulé par Andreas Schjelderup et Kerem Aktürkoglu. De leur côté, les Blaugranas restaient dans un 4-2-3-1 avec le Français Jules Koundé en défense ainsi que le trio Lamine Yamal, Dani Olmo et Raphinha pour soutenir Robert Lewandowski. Si Benfica obtenait la première occasion sur une frappe de Leandro Barreiro qui passait au-dessus du cadre (3e). Barcelone allait répondre immédiatement avec une tentative de Dani Olmo qui fuyait aussi le cadre (4e). Sur corner, Pau Cubarsi mettait un coup de casque qui était repoussé par Anatoliy Trubin (10e). Le portier ukrainien allait ensuite se fendre d’une triple parade sur une double tentative de Robert Lewandowski avant que Lamine Yamal tombe à son tour sur lui (13e). Juste derrière, Benfica misait sur la verticalité et Vangelis Pavlidis prenait la profondeur avant de frapper au-dessus du cadre (17e).

A dix, le Barça est allé chercher son avantage

Le Grec allait toutefois insister et cela allait payer. Fauché juste devant la surface catalane, Vangelis Pavlidis restait au sol et Pau Cubarsi était expulsé pour son intervention illicite en position de dernier défenseur (24e). Le coup franc d’Orkün Kökcü qui suivait était repoussé par Wojciech Szczesny (25e). Benfica retrouvait des couleurs, mais le Barça n’allait pas baisser le pied malgré l’infériorité numérique. Servi par Frenkie de Jong dans la surface portugaise, Raphinha armait une lourde frappe, mais Tomas Araujo était là pour contrer (35e). Quand ce n’était pas Tomas Araujo, c’était Antonio Silva qui s’interposait devant un centre dangereux de Raphinha (41e). Juste avant la pause, Benfica passait proche de trouver la faille sur un numéro d’Andreas Schjelderup. Le Norvégien trouvait Kerem Aktürkoglu dont le coup de casque était repoussé par Wojciech Szczesny (44e). Au retour des vestiaires, Benfica allait pousser encore plus fort pour trouver la faille.

Vangelis Pavlidis sur un superbe travail d’Alvaro Carreras allait manquer l’immanquable (51e) puis Fredrik Aursnes voyait Wojciech Szczesny repousser son tir (52e). Dans les bons coups offensivement, Alvaro Carreras annihilait Lamine Yamal dans son couloir et l’ailier espagnol sortait vite en laissant sa place à Ferran Torres (56e) et Raphinha était replacé côté droit. C’est dans cette position que le Brésilien allait faire chavirer les Blaugranas. En profitant d’une mauvaise relance d’Antonio Silva, Raphinha récupérait le ballon qu’il allait loger sur la droite du but d’Anatoliy Trubin (1-0, 61e). Désormais menés, les Aguias allaient insister pour revenir, mais Wojciech Szczesny était intraitable comme sur cette frappe de Fredrik Aursnes (67e) ou cette tentative croisée de Kerem Aktürkoglu (78e). Benfica pensait même obtenir un penalty quelques minutes plus tard grâce à Andrea Belotti mais l’Italien était hors-jeu (84e). L’entrant Joao Rego obtenait deux occasions coup sur coup mais cela ne suffisait pas (87e et 88e). Renato Sanches se fendait d’une dernière lourde frappe détournée par le héros du soir Wojciech Szczesny (90e +4). Le FC Barcelone résiste et s’impose 1-0 à l’extérieur. Les Catalans obtiennent une bonne option avant le match retour.

Le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée du Bayer Leverkusen

Choc 100% allemand de la soirée, le match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen s’annonçait serré. Les deux équipes s’étaient quittées sur le score de 1-1 et 0-0 en championnat tandis que le Werkself avait gagné 1-0 en Coupe d’Allemagne. Pour cette rencontre, on avait trois français du côté du Bayern Munich avec Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Michael Olise. Les deux derniers épaulant en attaque Jamal Musiala et Harry Kane. Du côté de Leverkusen, Nordi Mukiele était le seul tricolore alors que Jérémie Frimpong, Florian Wirtz et Nathan Tella se plaçaient en attaque. Dans un début de match où les deux équipes se contestaient le contrôle du ballon, une équipe allait finir par prendre les devants. Décalé côté droit, Michael Olise débordait avant de centrer vers le second poteau. Il trouvait idéalement Harry Kane qui logeait son coup de casque sur la gauche du but de Matej Kovar (1-0, 9e). Juste derrière, Leverkusen était proche d’égaliser sur une erreur de relance de Dayot Upamecano. Jeremie Frimpong récupérer, mais s’empaler sur la sortie de Manuel Neuer (13e). Derrière, le Bayern Munich maîtrisait les débats sans pour autant se montrer très dangereux.

Du moins jusqu’à ce corner côté droit où Jamal Musiala déviait de la tête et touchait le poteau du Bayer Leverkusen (23e). Kingsley Coman prenait lui aussi sa chance sans trouver le cadre (25e). Les occasions se multipliaient pour le Rekordmeister à l’image d’une frappe lointaine de Leon Goretzka qui passait à gauche du but (28e). Juste derrière, c’est Joshua Kimmich qui se fendait d’une lourde frappe enroulée qui passait à droite du cadre (30e). Finalement, le Bayern Munich n’enfonçait pas le clou et menait d’un but à la pause. En seconde période, le Rekordmeister allait maintenir la pression sur son adversaire et cela allait finir par craquer de nouveau. Côté gauche, Joshua Kimmich centrait vers le second poteau. Matej Kovac allait manquer son interception et cela profitait à Jamal Musiala qui surgissait pour enfoncer le clou (2-0, 55e). Le cauchemar se dessinait pour le Bayer Leverkusen qui allait même terminer à dix suite à un second carton jaune reçu par Nordi Mukiele (61e). Après utilisation de l’arbitrage vidéo, le Bayern Munich allait obtenir un penalty suite à un accrochage d’Edmond Tapsoba dans sa surface sur Harry Kane lors d’un corner (73e). Dans cet exercice, Harry Kane ne tremblait pas en nettoyant la lucarne droite du pauvre Matej Kovar (3-0, 75e). Dans les derniers instants, Leroy Sané était même proche du quatrième but (88e). Dans les dernières secondes, Joao Palhinha allait toucher la barre suite à un geste technique sublime de Jamal Musiala (90e +5). Finalement avec cette victoire 3-0, le Bayern Munich prend déjà une grosse opération en vue du match retour qui aura lieu dans six jours du côté de Leverkusen.