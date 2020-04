Bayern : Alphonso Davies et sa rencontre avec Arjen Robben

Inconnu il y a encore quelques mois, Alphonso Davies (19 ans) est l'une des révélations de la saison en Europe. L'international canadien (17 sélections, 5 buts) a rapidement fait parler son talent sur le couloir gauche de la défense du Bayern Munich. Ses performances de qualité ont notamment poussé ses dirigeants à lui faire signer une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Arrivé en Bavière en janvier 2019 en provenance de Vancouver pour 10M€, le numéro 19 du Bayern a récemment évoqué ses premiers pas en tant que Munichois et sa rencontre avec Arjen Robben, ancien chouchou de l'Allianz Arena de 2009 à 2019.

«C'était à la fois excitant et effrayant. Je devais simplement me prouver que je pouvais être compétitif au plus haut niveau. J'avais l'habitude de regarder ces gars à la télévision depuis tout petit et je me suis retrouvé là, à les voir en personne, à m'entraîner et à jouer avec eux. J'étais intimidé. Quand Arjen Robben s'est présenté à moi, je ne pouvais juste pas le croire. Je veux dire que je ne pensais pas que c'était le vrai Arjen Robben», a raconté Alphonso Davies à Gary Lineker dans une interview pour le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.