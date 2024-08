Nice, C3 : les grandes promesses de Jean-Pierre Rivère

De retour sur la scène continentale après un an d’absence, Nice est désormais fixé sur son sort européen en Ligue Europa à l’occasion du tirage au sort qui s’est déroulé, ce vendredi. Sans s’attarder sur l’identité des futurs adversaires des Aiglons, le président du Gym, Jean-Pierre Rivère, s’est réjoui de retrouver l’Europe et promet du beau spectacle à ses supporters. Au passage, le patron azuréen a validé le nouveau format de la C3.

La suite après cette publicité

«On est content de retrouver l’Europe, ça nous a manqué l’année dernière. On va essayer d’être plus performant dans cette nouvelle formule, qui n’est pas mal. On a évité les plus gros clubs, on aimerait tomber sur Manchester United mais peut-être plus tard ! J’espère qu’on va avoir de beaux matchs et que le public va nous suivre», a déclaré le dirigeant niçois au micro de Canal+.