Nice : les premiers mots de Jérémie Boga

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et c’est désormais officiel : l’international ivoirien, Jérémie Boga (26 ans) quitte l’Atalanta et la Serie A pour rejoindre l’OGC Nice. Le club azuréen a annoncé la bonne nouvelle ce mardi soir sur son site officiel. L’occasion également de lire les premiers mots de Boga en tant que nouveau joueur des Aiglons. L’ancien joueur de Sassuolo a hâte de retrouver l’entraîneur italien Francesco Farioli qu’il a déjà côtoyé chez les Neroverdi :

«Je sentais que c’était le moment pour moi de revenir en France et, en France, le projet qui m’a emballé, c’est celui de l’OGC Nice. Je suis complètement en phase avec le discours que m’ont tenu les dirigeants. Les discussions que j’ai pu avoir avec Francesco Farioli, que j’ai très bien connu à Sassuolo, m’ont conforté dans mon choix. Le club est ambitieux, moi aussi. Je viens pour performer très rapidement et pour aider l’équipe à aller le plus haut possible», s’est-il alors exprimé dans le communiqué officiel du club.

