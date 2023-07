L’OGC Nice s’offre Jérémie Boga !

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, l’OGC Nice a enfin accéléré sur le marché des transferts. Alors qu’une flopée de départs avait animé le mercato azuréen jusque-là, Nice s’est offert sa première recrue ce lundi avec la venue de Morgan Sanson. Outre la venue de l’ancien de l’OM et du MHSC, le board niçois a avancé en parallèle sur le dossier Jérémie Boga. Désireux de renforcer leur secteur offensif, les pensionnaires de l’Allianz-Riviera avaient ciblé depuis plusieurs jours l’ailier ivoirien comme nous vous le révélions en exclusivité dans nos colonnes.

Et ce mardi, l’OGC Nice a annoncé la venue du joueur de 26 ans avec une grosse expérience en Serie A. « Jérémie Boga arrive à l’OGC Nice. L’ailier de 26 ans est transféré de l’Atalanta Bergame », peut-on lire dans le communiqué niçois.

Sous les couleurs de Nice jusqu’en 2028

Pour conclure l’opération, les dirigeants du Gym ont cassé leur tirelire. En effet, le montant de la transaction se situe aux alentours des 18 millions d’euros et des bonus sont également assortis dans l’affaire. L’ancien du Stade rennais et de Chelsea a paraphé un contrat allant jusqu’en 2028, signe de sa volonté de s’installer sur le long terme en Côte-d’Azur. La visite médicale, programmée ce mardi, s’est avérée concluante.

Désormais, Francesco Farioli peut se targuer d’avoir une menace offensive supplémentaire. Avec la formation bergamasque, Boga avait inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 25 rencontres la saison passée. International ivoirien (11 sélections), le natif de Marseille devrait évoluer sur le flanc gauche de l’attaque et sera le pendant de son compatriote Nicolas Pépé qui jouera probablement de l’autre côté. Avec Terem Moffi et Gaëtan Laborde en pointe, la puissance de frappe des Niçois est assez impressionnante pour la saison prochaine.