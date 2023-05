Man City : la réaction forte d’Erling Haaland après le titre de champion

La suite après cette publicité

La fête était totale ce dimanche à l’Etihad Stadium. Alors que Manchester City était déjà assuré d’être champion d’Angleterre, les Skyblues se sont quand même imposés face à Chelsea (1-0). À la fin de la rencontre, un envahissement de terrain a eu lieu de la part des supporters. Après cette grande joie, Erling Haaland s’est tout de même exprimé au micro de Viaplay et a partagé son bonheur.

« Absolument fantastique. C’est surréaliste de faire ça avec les fans ici, et de voir tous ces visages heureux. J’attendais ce jour depuis longtemps. Il est enfin arrivé. Se tenir ici aujourd’hui, à 22 ans, et gagner la Premier League pour un petit garçon de Bryne né à Leeds, ce n’est pas mal. C’est quelque chose à savourer, tout simplement. (…) Si je ne m’étais pas amusé, je ne serais pas allé aussi loin. Quand j’avais dix ans et que j’allais à la salle, c’était parce que je pensais que c’était amusant. C’est comme ça, tout simplement. Si je ne m’amuse pas, j’arrête. Le jour où ce n’est plus amusant, c’est merci pour l’instant et faites autre chose ».

