Premier League : Manchester City célèbre son titre de champion par une victoire face à Chelsea

La suite après cette publicité

Comme le FC Barcelone en Espagne samedi soir face à la Real Sociedad, Manchester City entrait dans son antre de l’Etihad pour y affronter Chelsea avec l’étiquette de champion d’Angleterre grâce à la défaite d’Arsenal à Nottingham. Les Skyblues pouvaient embellir la fête avec leurs supporters face à des Blues, ne jouant plus grand chose en championnat, pour le compte de la 37e journée du championnat. Pour cette rencontre, Pep Guardiola décidait de faire tourner son effectif avec Cole Palmer, Stefan Ortega ou encore Sergio Gomez étant titulaires. Franck Lampard, quant à lui, proposait un onze avec les présences de Conor Gallagher et Kai Havertz dans le secteur offensif.

Sans grande surprise, les hommes du technicien espagnol dominaient clairement le début de cette rencontre, mettant rapidement le pied sur le ballon et obligeant ainsi la formation londonienne à courir derrière le cuir. Après la frappe dangereuse de Gomez (4e), le quart d’heure n’était même pas terminé que Julian Alvarez trouvait déjà le chemin des filets à la suite d’un centre de Palmer, l’Argentin n’ayant plus qu’à ajuster Kepa en deux touches de balle (1-0, 12e). Phil Foden n’était pas loin de faire le break sans sa tentative de lob passait juste au-dessus de la barre transversale (29e).

À lire

Man City : les grandes ambitions de Kyle Walker pour la fin de saison

Une fête réussie

Les hommes en bleu foncé se réveillaient quelque peu en fin de première période mais Ortega était vigilant face à Sterling (34e) puis Gallagher (36e). Havertz réussissait à tromper le portier allemand mais voyait son coup franc passer proche du poteau droit adverse (43e). Au retour des vestiaires, les Citizens gardaient leur ascendant mais concédaient néanmoins quelques attaques des visiteurs. A commencer par Hall (51e), d’une frappe à l’entrée de la surface, et Chalobah (53e), à la reprise d’un coup de pied arrêté, qui sollicitaient tous deux le gardien mancunien. Phillips n’était pas loin du break mais son coup de casque s’écrasait sur le bois gauche du portier espagnol (58e).

La suite après cette publicité

Lancé dans la profondeur, Sterling s’offrait deux opportunités de but, l’une stoppée par Ortega (63e) et l’autre dégagée par Stones devant la ligne de but (65e). Alvarez croyait s’offrir un doublé mais une main de Mahrez, passeur, obligeait l’arbitre à annuler ce deuxième but (71e). Entré en jeu, Haaland tentait un centre en première intention - ou un tir trop croisé - mais Lewis arrivait à peine trop tard pour couper au second poteau (79e). Malgré quelques opportunités d’Azpilicueta (90+3e) et Chalobah (90+4e), le score ne changeait plus (1-0). Manchester City célébrait sa 9e Premier League avec une victoire face à des Bleus, bloqués à la 12e place.