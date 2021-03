Châteauroux : Michel Denisot président, Marco Simone entraîneur

Passé officiellement sous pavillon saoudien, dans le giron de United World, La Berrichonne de Châteauroux vient d'annoncer plusieurs changements au sein de son organigramme, avec l'intronisation de Michel Denisot au poste de président.

L'ancien patron du Paris SG a déjà occupé cette fonction dans les années 1980 et 2000. Il sera épaulé par Patrick Trotignon, en qualité de directeur général, et Bruno Allègre, au poste de directeur administratif et commercial. Marco Simone est lui nommé entraîneur. L'Italien succède à Benoît Cauet, avec une mission presque impossible : maintenir l'actuelle lanterne rouge de Ligue 2.

Le communiqué officiel :

«Le Club de La Berrichonne de Châteauroux vous informe que Michel DENISOT a été nommé Président et qu’une nouvelle organisation est mise en place comme suit :

Président : Michel DENISOT

Directeur Général : Patrick TROTIGNON

Directeur Administratif et Commercial : Bruno ALLEGRE

Entraîneur : Marco SIMONE

Entraîneur adjoint / Préparateur physique : Patrick LEGAIN

Entraîneur des gardiens : Stéphane PORATO»