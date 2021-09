Real Madrid : Karim Benzema doit être Ballon d'Or d'après Carlo Ancelotti

Karim Benzema réalise un début de saison exceptionnel. Auteur de huit buts et sept passes décisives en six rencontres de Liga, l'international français est actuellement le meilleur buteur et le meilleur passeur des cinq grands championnats européens. Déjà auteur de son meilleur bilan en Liga la saison dernière et d'un Euro 2020 réussi pour son retour en équipe de France, l'actuel buteur du Real Madrid prétend pour être le lauréat du Ballon d'Or selon son entraîneur, Carlo Ancelotti.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de Real Madrid-Villarreal (à suivre en live commenté sur notre site), le technicien italien a salué les récentes performances de son buteur. «Karim Benzema, Ballon d'Or ? Je pense que pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait, il doit être sur la liste de ceux qui peuvent le gagner. Karim a le temps de le gagner. Ce n'est pas sa dernière saison. C'est comme le vin, il s'améliore avec le temps», a-t-il expliqué. Karim Benzema avait prolongé son contrat de deux saisons cet été, soit jusqu'en juin 2023.