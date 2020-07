Bayer Leverkusen – Bayern Munich : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une rencontre avec de l’enjeu. En même temps, rien n’a plus d’enjeu qu’une finale, un match couperet pour un titre. Ce samedi, à partir de 20 heures, c’est la Coupe d’Allemagne qui sera remise au vainqueur du match opposant le Bayer Leverkusen au Bayern Munich. Après le championnat d’Allemagne conquis quelques semaines plus tôt, les Bavarois ont la possibilité de réaliser un doublé sur la scène nationale. Du côté de Leverkusen, on peut rajouter une deuxième Coupe d’Allemagne au palmarès après celle glanée en 1993. L’affiche s’annonce belle entre deux équipes joueuses.

Ainsi, côté Munichois, Neuer va garder les buts, tandis qu'Alaba et Boateng vont former la charnière centrale, épaulés par Pavard et Davies sur les côtés. Kimminch et Goretzka devraient être alignés au milieu avec Müller dans le rôle de numéro 10. Coman et Gnabry évolueront dans les couloirs de l'attaque avec Lewandowski en pointe. De son côté le Bayer va évoluer en 4-2-3-1 avec Hradecky dans les buts, la défense sera composée de Bender, Tapsoba, Bender et Wendell. Baumgartlinger et Aranguiz évolueront dans un double pivot au milieu avec la pépite Havertz un peu plus haut. Enfin, la ligne d'attaque sera formée par Diaby, Bailey et Volland.