PSG : Leonardo conforte Thomes Tuchel

Invité de la deuxième partie du Canal Football Club ce dimanche, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a fait le point sur la situation de l'entraîneur parisien, Thomas Tuchel. L'Allemand, arrivé dans la capitale francilienne à l'été 2018 et auteur d'une première saison médiocre - avec des éliminations en coupe de la Ligue (1-2, en 1/4 contre l'EA Guingamp), en coupe de France (2-2 puis 6 tab à 5, en finale face au Stade Rennais) et une humiliation face à Manchester United - avait vu naître des rumeurs pour le remplacer, notamment dans le sillage de l'arrivée de Leonardo.

Mais un an plus tard, les choses semblent avoir bien changé. Bien que pas toujours souverain dans le jeu, le PSG s'est hissé en finale de la Ligue des champions et a tout raflé en France. Une réussite qui profite forcément à Tuchel, lui qui possède encore un an de contrat à Paris : «avec Tuchel c'est très clair, on parle beaucoup, il a fait quelque chose de fantastique. On partage beaucoup de choses, sur le mercato ou autre... Tous les joueurs ont été validés par Tuchel depuis que je suis ici. Il lui reste encore un an de contrat. C'est vrai qu'il est arrivé avant moi, (mais) quand je suis arrivé j'avais le choix de continuer avec lui ou non. J'ai décidé de continuer avec lui. On a parlé avec personne (d'autre). On a envie de faire encore mieux cette saison», a lâché le dirigeant brésilien sur le plateau de Canal+. Histoire de définitivement faire taire les rumeurs. Du moins, jusqu'à la prochaine déconvenue.