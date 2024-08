Le Real Madrid se met à genou pour Rodrygo

Mercredi soir, le Real Madrid a fait sa première sortie officielle de la saison face à l’Atalanta Bergame en Supercoupe d’Europe (victoire 2-0). Pour l’occasion, Carlo Ancelotti avait choisi de ne pas choisir entre ses stars offensives. En effet, le Mister a titularisé Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Ce qui ne sera pas forcément le cas tout le temps cette saison puisqu’il doit y avoir un certain équilibre dans son équipe. Et si on se fie à la presse espagnole, l’Italien devrait miser sur la BMV, le nouveau trio magique des Merengues. Rodrygo, lui, ferait les frais de cette nouvelle organisation.

Depuis des mois, les médias ibériques expliquent qu’il risque d’être le grand perdant à la suite de la signature du capitaine des Bleus. Certains ont même évoqué un possible départ. Récemment, son nom a d’ailleurs été cité du côté de Manchester City afin de compenser le départ de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid. Mais très vite, les publications madrilènes, notamment AS et Marca, ont assuré qu’il resterait au sein de la Casa Blanca. Une version qui est également celle de Relevo. Ce vendredi, le média espagnol confirme que les Merengues comptent sur l’international brésilien, qui n’a aucune intention de bouger.

Le Real Madrid ne veut pas vexer Rodrygo

Son entourage l’a d’ailleurs fait savoir à la direction madrilène. Toutefois, Relevo précise que les champions d’Espagne et d’Europe surveillent de près le cas Rodrygo. Alors que la presse s’enflamme pour la BMV, le club de Florentino Pérez ne veut pas qu’il se sente laissé de côté ou qu’il soit dans l’ombre de ses partenaires. Tout est donc fait afin qu’il se sente bien à Madrid. Moins en vue que ses partenaires mercredi soir, l’attaquant auriverde, qui a été utilisé sur le flanc droit, a été remplacé à la 76e minute par Luka Modric. C’était d’ailleurs le premier changement effectué par Ancelotti.

Relevo indique que le joueur, chaleureusement applaudi par les supporters, a été félicité par tout le staff. Ancelotti et ses équipes se sont précipités vers lui pour l’encourager. Relevo explique que le Real Madrid veut le "chouchouter" cette saison après l’arrivée de Mbappé et avec la concurrence qui va augmenter. Les Merengues veulent qu’il tire les coups de pied arrêtés. Ils ont totalement confiance en lui, même s’ils sont aussi conscients que sa position va évoluer. Il n’est pas intouchable, tout le contraire de Mbappé, Bellingham et Vinicius Jr. Raison pour laquelle ils ne veulent pas le vexer, lui qui est l’un des favoris de Florentino Pérez et de Carlo Ancelotti.