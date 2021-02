Daniele Rugani remercie le Stade Rennais

Daniele Rugani (26 ans) a vécu une drôle de journée hier. Courtisé le matin par quelques clubs italiens comme Parme et le Genoa, le défenseur central a bien cru rester au Stade Rennais mais en fin d'après-midi, tout s'est accéléré. Il a donné son accord pour rejoindre Cagliari, toujours sous forme de prêt. On ne peut pas dire que le joueur appartenant encore à la Juventus laisse de grands souvenirs en Bretagne. Il n'aura joué que 90 minutes en Ligue 1, réalisant une prestation ratée contre Dijon, et 17 en Ligue des Champions où il s'est blessé face à Séville.

On ne l'a plus jamais revu avec le maillot rouge et noir et pour cause, il a été absent des terrains plusieurs semaines et est redescendu dans la hiérarchie à son retour à l'entraînement. L'Italien a tout de même laissé un message au club, qu'il a remercié de son accueil. «Je tiens à remercier le club et mes coéquipiers qui n'ont jamais manqué de me soutenir. Ces quatre derniers mois dans une ville qui m’a mise à l’aise a été une expérience que je garderai toujours dans mon cœur.» Un message sympathique malgré une relation qui s'est finalement rompue très vite.