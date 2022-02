Sénégal : Sadio Mané désigné meilleur joueur de la CAN 2021

Le Sénégal est sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire après avoir battu l'Egypte, septuple vainqueur de la compétition, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Une finale départagée à la séance de tirs au but, lors de laquelle les hommes d'Aliou Cissé se sont imposés 4 à 2 après 120 minutes sans but.

La Confédération Africaine de Football a désigné l'attaquant de Liverpool et numéro 10 des Lions Sadio Mané comme meilleur joueur de la 33e édition de la CAN. Vedette de sa sélection, l'international aux 80 sélections (26 buts) a inscrit 3 réalisations et délivré trois passes décisives, permettant au Sénégal d'enfin soulever ce trophée après 61 ans d'attente.

The Senegalese Magician 🪄



Sadio Mané is crowned TotalEnergies Man of the Competition after his over-the-top performance with the Lions of Teranga 🇸🇳#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/8jowC3Bgjr