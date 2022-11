CdM : Robert Pires livre ses pronostics pour la compétition

Alors qu'il sera consultant pour la télévision indienne, Robert Pires s'est adonné au traditionnel jeu des pronostics dans une interview accordée au quotidien allemand Kicker. « Le Brésil parce que l'équipe est remplie de classe mondiale à tous les postes. L'Argentine semble également bien préparée à cela. De plus, Lionel Messi est de nouveau fort au Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, et il veut définitivement marquer les esprits lors de ce qui sera probablement sa dernière Coupe du monde.

Je vois l'Espagne en demi-finale parce que cette équipe progresse de plus en plus. Elle a également deux joueurs exceptionnels à Gavi et Pedri qui peuvent se montrer au monde entier lors de cette Coupe du monde. Le Portugal a aussi une équipe avec un potentiel fantastique. L'équipe est capable de beaucoup », a-t-il ainsi prédit. Il aura vite l'occasion de voir l'un de ses favoris en action, l'Argentine affrontant l'Arabie Saoudite ce mardi (11h).