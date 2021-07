FC Barcelone : les trois prochains joueurs vendus

La suite après cette publicité

La situation reste compliquée, mais peu à peu, le FC Barcelone commence à sortir la tête de l'eau. Les différentes gestions menées par Joan Laporta vont permettre d'enregistrer le nouveau contrat de Lionel Messi auprès de la Liga, qui a imposé un plafond salarial très strict à l'écurie barcelonaise. Dans le même temps, les indésirables filent au compte-goutte, à l'image de Junior Firpo vendu pour 15 millions d'euros à Leeds, ou Carles Aleñá qui s'en est allé à Getafe pour 5 millions d'euros, en plus de Trincao (prêté aux Wolves) ou Matheus Fernandes (contrat brisé).

Dans le même temps, le FC Barcelone négocie un échange entre Griezmann et Saul avec l'Atlético. Le Français touchant des émoluments bien supérieurs à ceux milieu espagnol, les Catalans frapperaient d'une pierre deux coups : réduire la masse salariale de façon conséquente et offrir un milieu de terrain à Ronald Koeman, lui qui réclamait un joueur de ce profil. Et comme l'explique Mundo Deportivo, on connaît déjà les trois prochaines ventes sur la liste, en marge du champion du monde.

Coutinho, c'est toujours compliqué

Pour le média catalan qui s'appuie sur des sources du club, il n'y a pas de doutes : les trois prochains départs seront Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Martin Braitwhaite. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais les dirigeants du club ont déjà fait savoir aux trois joueurs concernés qu'ils leur cherchent un nouveau point de chute. Ces dernières semaines, le Barça avait même tenté de négocier une résiliation du contrat des deux anciens Lyonnais, sans succès. Tous trois devraient probablement se diriger vers la Premier League.

Quant à des joueurs comme Neto ou Coutinho, ça s'annonce plus difficile, notamment à cause de leurs salaires élevés, couplés à des performances moyennes et/ou des pépins physiques à répétition. Dans le cas de l'ancien des Reds, le FC Barcelone devrait en plus débourser 20 millions d'euros à Liverpool dans le cas où il dispute 10 matchs de plus, alors que la piste OM est tombée à l'eau. Hors de question pour Joan Laporta. Affaires à suivre...