CdM : la FIFA ouvre une procédure contre l’Argentine pour "comportement offensant"

Voilà quasiment un mois que l’Argentine a été sacrée championne du monde après sa victoire face à la France. Un mois aussi que les premières polémiques sur les célébrations et les provocations des Argentins après la finale ont émergé. Le gardien Emiliano Martinez avait d’ailleurs été l’un des joueurs les plus provocateurs enchaînant les chambrages et les moqueries sur Mbappé notamment. Un comportement que n’avait pas apprécié bons nombres de suiveurs du ballon rond. A commencer par son coach Unai Emery. Le technicien espagnol n’est visiblement pas le seul puisque la FIFA a aussi réagi.

Ce vendredi, la FIFA a révélé dans un communiqué qu’elle ouvrait une procédure contre l’Argentine et de la Croatie pour des événements survenus lors des matches face à la France (pour les Argentins) et au Maroc (pour les Croates) lors du Mondial au Qatar. L’Argentine est concerné pour de «possibles violations des articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d’officiels)» après la finale face à la France. Si le communiqué ne précise pas la raison, le gardien Emiliano Martinez avait été très critiqué pour sa célébration jugée obscène au moment de recevoir son trophée de meilleur gardien de la compétition.

Les chants fascistes de la Croatie ciblés ?

Pour la Croatie, la FIFA évoque que la procédure concerne de «potentielles violations des articles 13 (discrimination) et 16 (ordre et sécurité lors des matches) du code disciplinaire de la Fifa» lors du match pour la troisième place contre le Maroc. Si on ne connaît pas encore précisément la raison, on peut penser que cela fait référence à la polémique de la vidéo de certains joueurs croates (dont Dejan Lovren) qui chantaient des chansons nationalistes et fascistes.

Enfin la FIFA a aussi révélé avoir sanctionné trois autres fédérations : Mexique, Equateur et Serbie. Les trois pour la même raison : violations de l’article 13 de son code de conduite (discrimination), pour des chants entonnés par les supporters des trois pays durant ce Mondial. Le Mexique a été sanctionné d’une amende d’environ 100 000 euros et un match à huis clos avec sursis. L’Equateur écope d’environ 20.000 euros et d’un match à huis clos partiel, et enfin la Serbie est sanctionnée d’une amende d’environ 50.000 euros et d’un match à huis clos partiel. Pour la sélection serbe, le communiqué précise que sept joueurs serbes ont aussi été sanctionnés à titre individuels pour mauvaise conduite lors du match contre la Suisse.