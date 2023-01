Argentine - France : Hugo Lloris se moque d’Emiliano Martinez

La suite après cette publicité

Un peu plus tôt dans la journée ce lundi, Hugo Lloris a annoncé prendre sa retraite internationale lors d’un entretien accordé à L’Equipe. Egalement invité du JT de 20h sur TF1, le portier de Tottenham est revenu sur ce départ précipité à la retraite avec l’équipe de France, dont il était le capitaine. Même si son annonce était plus ou moins attendue par les observateurs des Bleus, elle a quand même fait l’effet d’une bombe. Le joueur de 36 ans a profité de l’occasion pour revenir sur la séance de tirs au but fatidique face à l’Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar.

En effet, lors de son entretien avec nos confrères du quotidien sportif français, Hugo Lloris est revenu sur cette séance si particulière pour les gardiens de but. «En fait, il y a des choses que je ne sais pas faire. Faire l’idiot dans le but, déstabiliser ostensiblement l’adversaire en jouant avec la limite, je ne sais pas le faire. Je suis trop rationnel, trop honnête pour aller sur ce terrain là» a notamment déclaré le gardien des Spurs. Une pique pour Emiliano Martinez, le dernier rempart de l’Albiceleste ? Surement mais on vous laisse en juger par vous même.

