Aston Villa : le message direct d’Unai Emery à Emiliano Martinez

Nouvel entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery doit gérer une reprise de la Premier League plutôt compliquée. Après avoir été balayés par Liverpool (1-3), les Villans s’apprêtent à affronter Tottenham dimanche. Une rencontre à laquelle Emiliano Martinez pourrait participer. Remplacé par le Suédois Robin Olsen pendant qu’il digérait sa victoire en Coupe du Monde, le portier argentin a vécu des jours agités. Héros dans son pays, « Dibu » est devenu l’un des joueurs les plus détestés de la planète football en raison de ses chambrages répétés sur Kylian Mbappé.

Une situation qui avait poussé Emery à annoncer publiquement qu’il allait s’entretenir avec son joueur. « Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect. Là, il est en équipe nationale, mais après il sera avec nous et cela sera notre responsabilité. On doit en parler », avait déclaré l’Espagnol la semaine dernière. Des propos qui avaient précédé une rumeur selon laquelle Emery souhaiterait se séparer de son gardien.

La fête est finie

Depuis, Emery a visiblement changé son fusil d’épaule. Juste avant le déplacement à Londres pour affronter Tottenham, le coach ibère a invité les supporters des Villans à accueillir chaleureusement l’Argentin. Une invitation immédiatement suivie d’un message pour son numéro 1. «Nous sommes fiers de lui. Je pense que tous les supporters de Villa doivent être fiers de lui et nous avons dans notre équipe un vainqueur de la Coupe du Monde. Je pense qu’il a joué de manière incroyable. Toutes mes félicitations à lui, mais nous sommes ici en pensant à notre club, Aston Villa. Il va devoir à nouveau s’adapter très rapidement.»

Une volonté de replonger immédiatement son gardien dans le quotidien du championnat obligatoire pour un Unai Emery désireux de s’éloigner au plus vite de la zone rouge (Villa est 12e du classement, avec cinq points d’avance sur le 18e, ndlr). « Olsen a été très bon et je suis très content de lui. Concernant le retour d’Emiliano, il devra essayer de s’adapter à la nouvelle façon de travailler avec nous. Il va être disponible physiquement, et nous allons vérifier son état mental. J’espère qu’il sera à 100% concentré pour Villa. Nous devons essayer de l’utiliser à nouveau pour être positifs, en utilisant son énergie et sa mentalité pour nous aider. » En clair, la fête est finie pour Martinez, car la lutte pour le maintien n’attend pas.