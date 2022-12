Argentine, Aston Villa : Unai Emery veut se débarrasser du Dibu Martinez !

La suite après cette publicité

C’est l’homme qui a le plus fait parler de lui depuis cette finale remportée face aux Bleus. Plus que Messi même. Dans les heures et les jours qui ont suivi ce sacre de l’Albiceleste, le portier d’Aston Villa a multiplié les fresques, avec cette fameuse minute de silence pour Mbappé, ce geste un peu déplacé lorsqu’il a reçu son trophée de meilleur gardien ou ces photos où on l’a vu avec une poupée à l’effigie de l’attaquant tricolore.

Des images qui ont fait le tour du monde et qui ont valu bon nombre de critiques au gardien qui a, il faut le reconnaître, réalisé un superbe Mondial. « C’est un idiot », résumait même Fabio Capello lorsqu’il a été interrogé sur le portier. Après avoir fêté ce titre de champion du monde comme il se doit, Martinez va retrouver Aston Villa. Mais pour combien de temps encore ?

Emery en a marre

Il y a quelques jours déjà, divers médias expliquaient que son coach en club, Unai Emery, comptait le recadrer suite à son comportement ces derniers temps. Comme l’indiquent Estadio Deportivo et d’autres médias à travers le monde, l’avenir de Martinez, déjà en froid avec l’Espagnol à Arsenal, est clairement en suspense. L’ancien coach du PSG voudrait ainsi se débarrasser de lui rapidement.

Emery serait particulièrement agacé par l’attitude du gardien, et souhaite un autre gardien qui a brillé au Mondial pour le remplacer : Bono, le portier marocain de Séville. Mais l’ancien club du Maestro n’a, pour le moment, pas l’intention de se séparer de celui qui fait des miracles sur sa ligne. Emery risque donc de devoir supporter Martinez pendant un bon moment encore…