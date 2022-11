LdC : Kylian Mbappé et Lionel Messi dans le onze fantasy de la phase de groupes

L'UEFA a dévoilé ce mardi son onze fantasy de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Disposée en 4-4-2, la formation choisie est constituée de joueurs qui évoluent dans neufs clubs différents. Les deux équipes les plus représentées sont le Paris Saint-Germain et Porto avec deux joueurs chacune. Le club parisien, grâce à son attaque flamboyante (16 réalisations en 6 rencontres), représentée par Kylian Mbappé et Lionel Messi, occupe donc le front de l'attaque tandis que les Portugais placent leur gardien, Diogo Costa (3 clean sheats en 6 rencontres) et leur milieu de terrain brésilien, Galeno.

A noter qu'un seul joueur du Bayern Munich, le prochain adversaire du PSG en C1, fait partie de cette formation, malgré 6 victoires en 6 rencontres, en la personne de Sadio Mané sur l'aile gauche. Pareil pour Liverpool avec Mohamed Salah sur l'aile droite. De son côté, la pépite de Dortmund, Jude Bellingham, complète l'entrejeu. En défense, on retrouve le latéral gauche de Benfica, Grimaldo, et le latéral droit de Naples, Giovanni Di Lorenzo. Enfin, la charnière centrale est composée du Français Mohamed Simakan (Leipzig) et du Brugeois Brandon Mechele. Signe de la très bonne dynamique collective de Manchester City, aucun joueur de Pep Guardiola ne figure dans l'équipe type. L'équipe complète est à retrouver ci-dessous.